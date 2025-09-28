«Украина – не конечная цель Путина, а наша передовая линия фронта» – командующий ВС Латвии призвал к действиям

Латвия в срочном порядке вооружается до зубов, обеспечивает расширение контингента натовских союзников на территории страны и увеличивает личный состав собственной армии.

Об этом на конференции Военного комитета НАТО в Риге заявил командующий Национальными вооружёнными силами Латвии, генерал-майор Каспарс Пуданс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны рассматривать Украину не как конечную цель этой агрессии, а как линию фронта в противостоянии, которое охватывает регионы и сферы.

Но альянс решительно отреагировал. Недавние нарушения воздушного пространства напомнили нам, что наша безопасность не гарантирована.

Активация НАТО в Балтийском регионе, а теперь и в Восточной Европе продемонстрировала нашу способность координировать действия и решительно реагировать на провокации у наших восточных границ. Это сдерживание в действии, и оно посылает сигнал далеко за пределы Европы», – вещал Пуданс.