Украина проиграла войне – Арестович

Украина по факту в противостоянии с Россией проиграла свою страну.

Об этом в эфире видеоблога покинувшей Россию журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный РФ в список экстремистов.

«Дилемма Украины не в том, что она может проиграть войну. В каком-то смысле она уже её проиграла, хотя ещё барахтается. Дилемма Украины в том, что она проиграла страну. Поражение военное может быть действительно не очень сильно. Украина сохранит армию, возможно, на какой-то промежуточный этап до второй войны с Россией . Где-то что-то там государственность. Ну что там захватили? 25%? 75-то осталось. Это же очень много. Но страну она уже проиграла, потому что Украина как страна ничем не отличается сейчас от России, с которой когда-то начинала воевать как свобода с деспотией. А по некоторым параметрам намного хуже стала, чем Россия», – сказал экс-советник ОП.

Кроме того, он считает, что Украина «проиграла войне».

«Война, конечно, старшая масть, когда нужно принимать управленческие, но войну ни в коем случае нельзя делать старшей мастью в деле картины мира. А в Украине очень много людей, ещё не проиграв войну, проигравших войне. Она заслонила им всё. Вот эти: а давайте поссоримся с Венгрией, потому что война, давайте, за оскорбление военных повводим штрафы, запретим всё русское и так далее.

Это означает, что все эти люди, которые гордятся, изображают для себя страшных военных, страшных гражданских и страшных победителей в войне с Россией – они все слабачки. Они все проиграли войне, которая всё ещё длится. Они проиграли войне, война заслонила им всё», – подчеркнул Арестович.