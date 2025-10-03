Украинцев массово подсадили на сильнейшие «препараты» – Луценко

Отчаявшиеся украинцы охотно верят в любую ложь, которую им скармливают пропагандисты Банковой.

Об этом на канале экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил участвовавший в войне с Россией экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас 20% населения смотрят «Единый марафон». Это жертвы зелёной пропаганды за наш с тобой счёт через «Единый марафон». Им придумывают всякие сказки, в которые они, к сожалению, верят», – сказал Луценко.

«Я спрашивал у людей, зачем они смотрят «Единый марафон», если там всё равно нет правды, а он отвечал: «Мне так легче». Это как сидеть постоянно на обезболивающем: «Я знаю, что они врут, но мне так легче переживать эту ситуацию».

Люди так привыкли к этой дозе вранья и пропаганды, и 20% придумывают самые невероятные отмазки, которые им подкидывают эти борзые писаки Банковой, что «мы в принципе побеждаем», – добавил он.

