«Украинцы – те самые варвары, которые вдохнут новую жизнь в Европу» – укро-политолог увидел Бандеру в Риме, а Шухевича в Лувре:
Украина якобы со временем усилит Европу и вольет в нее новую кровь, как это было с Римской империей.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Кто сказал, что слабость Европы, которая сегодня наблюдается, вдруг на следующих этапах не превратится в силу, потому что Украина и другие государства, которые находятся на периферии Европейского Союза, по сути, выполняют функцию варварских королевств или варварских племён, которые жмутся к этому лимесу [укрепленный вал на границах Римской империи], – рассуждал политолог.
По его словам, римлянам необходимо было получить свежую кровь, «чтобы быть более устойчивыми в борьбе с варварами» и «перестать быть римлянами и превратиться в европейцев, которые были следствием этой мутации».
«И я уверен, что многие европейские страны начнут просыпаться, прежде всего те, которые находятся сейчас под давлением – такие, как Польша, Скандинавия и все остальные», – мечтает Романенко.
