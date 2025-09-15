«Украинцы – те самые варвары, которые вдохнут новую жизнь в Европу» – укро-политолог увидел Бандеру в Риме, а Шухевича в Лувре:

Игорь Шкапа.  
15.09.2025 16:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 240
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Сюжет дня, Украина


Украина якобы со временем усилит Европу и вольет в нее новую кровь, как это было с Римской империей.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы – варвары, которые вдохнут новую жизнь в Европу

«Кто сказал, что слабость Европы, которая сегодня наблюдается, вдруг на следующих этапах не превратится в силу, потому что Украина и другие государства, которые находятся на периферии Европейского Союза, по сути, выполняют функцию варварских королевств или варварских племён, которые жмутся к этому лимесу [укрепленный вал на границах Римской империи], – рассуждал политолог.

По его словам, римлянам необходимо было получить свежую кровь, «чтобы быть более устойчивыми в борьбе с варварами» и «перестать быть римлянами и превратиться в европейцев, которые были следствием этой мутации».

«И я уверен, что многие европейские страны начнут просыпаться, прежде всего те, которые находятся сейчас под давлением – такие, как Польша, Скандинавия и все остальные», – мечтает Романенко.

