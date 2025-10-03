Украине нечем платить военным, а «партнеры» не дают денег – глава комитета Рады хочет урезать социалку
Украина столкнулась с дефицитом средств на выплату зарплат военным и просит у «западных партнеров» разрешить тратить выделенные на финансирование социальной сферы деньги на оборону.
Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил полковник СБУ, военный преступник и секретарь оборонного комитета Рады Кирилл Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«С самого начала мы договаривались, когда говорим о поддержке: «Мы вас поддерживаем, мы вам помогаем, мы вас любим. Вы защищаете демократию во всем мире, вы отстаиваете свои интересы, вы щит для Европы. Но вот вам деньги на социальные выплаты, вот вам там на какие-то зарплаты, но военных вы финансируете сами», – вот такой подход.
Поэтому и возник сейчас этот вопрос, что по факту в стране мы имеем 4,8 триллиона наш бюджет, из которых там два – дефицитных, например, 2,8 — это то, что у нас доходы, статья доходов. Вот мы все, что у нас есть, реальные средства, мы их тратим на силы обороны, на вооруженные силы, на Министерство обороны, на ГПСУ, на Службу безопасности.
Все остальное у нас – дефицит, мы где-то его находим и тратим на пенсии, на социальные, на зарплаты учителям, медикам, на содержание каких-то целинных объектов. И вот они нам на это помогают.
И сейчас вопрос в том, что война наращивается, это технологично большие расходы, армия растет, где-то какие-то выплаты там за погибших, там за раненых. И средства постоянно растут. Поэтому мы обращаемся к ним, чтобы позволить нам эти средства использовать на зарплаты военным… Потому что не можем допустить, чтобы военные не получали заработную плату», – заявил Костенко.
