Укрепления вокруг Гуляйполя уже никуда не годятся – военный эксперт

Боевые действия вокруг Красноармейска (Покровска) полностью перевернули все представления о наступательных и оборонительных операциях.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очень интересно посмотреть на спутниковые снимки укреплений вокруг Гуляйполя. Их строить-то начали года полтора назад, а то и больше. И строили по правилам и наработке тактики, которые господствовали на поле боя тогда, и видно сейчас, что эти укрепления полностью не соответствуют нынешним реалиям.

Это сплошные линии окопов, противотанковые «зубы дракона», ещё много чего, в несколько рядов это стоит. То есть укрепления, рассчитанные на постоянное присутствие личного состава, бойцов там, внутри. Уже ничего этого нет, оказывается.

И боевые действия вокруг Покровска перевернули всё, исчезли сплошные линии фронта. Гуляйполе защищено уже по старым лекалам. И если войска Теплинского и группы «Восток» двинутся навстречу друг другу к Гуляйполю, укрепление надо будет переделывать», – рассказал Ширяев.