Укро-политолог: Расстрелом Парубия нас обезволивают и запугивают перед переговорами

Вадим Москаленко.  
01.09.2025 18:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 242
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Убийство экс-спикера Рады бандеровца Андрея Парубия было якобы совершено русскими, чтобы киевские делегаты накануне переговоров ходили и оглядывались.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил выдававший себя британцам за экс-главу Росатома украинский политолог Константин Батозский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Убийство экс-спикера Рады бандеровца Андрея Парубия было якобы совершено русскими, чтобы киевские делегаты накануне...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я читал все реакции и понял, что до сих пор у нас много людей не осознают, почему именно на Украине происходят политические убийства, что этот террор развязан РФ, и эти люди системно, даже на протяжении года, уничтожали украинских активистов…

С точки зрения нашего врага, в 2014 году произошла не «революция достоинства», а госпереворот. И все люди, которые как-то символически связаны с майданом, они все под угрозой, потому что Россия считает их преступниками», – вещал Батозский.

При этом он категорически отказался видеть внутренний след.

«Какие-то внутренние причины, чтобы здесь начались такие разборки, сейчас отсутствуют. Украинское общество объединено в том, что самая ужасная проблема – это война», – протестовал укро-политолог.

По его мнению, украинцев хотят запугать.

«Мы не должны забывать, что это преступление произошло на фоне переговоров, которые идут. И это был своеобразный сигнал от страны-агрессора, учитывая статус Парубия, это бывший спикер Рады, человек – одно из лиц «революции достоинства».

То есть, безусловно, политическая фигура. Его убийство – это намёк людям, которые ведут переговоры от Украины, что они в опасности. И осознание всех этих рисков важно!

Они хотят сделать всё, чтобы у украинцев исчезла воля к сопротивлению. Все эти убийства, по их мнению, должны настолько запугать нас, чтобы мы уже были готовы на любые предложенные ими условия мира, чтобы мы были готовы капитулировать и сдаться», – заключил Батозский.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить