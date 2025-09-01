Укро-политолог: Расстрелом Парубия нас обезволивают и запугивают перед переговорами
Убийство экс-спикера Рады бандеровца Андрея Парубия было якобы совершено русскими, чтобы киевские делегаты накануне переговоров ходили и оглядывались.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил выдававший себя британцам за экс-главу Росатома украинский политолог Константин Батозский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я читал все реакции и понял, что до сих пор у нас много людей не осознают, почему именно на Украине происходят политические убийства, что этот террор развязан РФ, и эти люди системно, даже на протяжении года, уничтожали украинских активистов…
С точки зрения нашего врага, в 2014 году произошла не «революция достоинства», а госпереворот. И все люди, которые как-то символически связаны с майданом, они все под угрозой, потому что Россия считает их преступниками», – вещал Батозский.
При этом он категорически отказался видеть внутренний след.
«Какие-то внутренние причины, чтобы здесь начались такие разборки, сейчас отсутствуют. Украинское общество объединено в том, что самая ужасная проблема – это война», – протестовал укро-политолог.
По его мнению, украинцев хотят запугать.
«Мы не должны забывать, что это преступление произошло на фоне переговоров, которые идут. И это был своеобразный сигнал от страны-агрессора, учитывая статус Парубия, это бывший спикер Рады, человек – одно из лиц «революции достоинства».
То есть, безусловно, политическая фигура. Его убийство – это намёк людям, которые ведут переговоры от Украины, что они в опасности. И осознание всех этих рисков важно!
Они хотят сделать всё, чтобы у украинцев исчезла воля к сопротивлению. Все эти убийства, по их мнению, должны настолько запугать нас, чтобы мы уже были готовы на любые предложенные ими условия мира, чтобы мы были готовы капитулировать и сдаться», – заключил Батозский.
