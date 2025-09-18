Укронацистское командование: Русские успешно освоили натовскую инфильтрацию – и везде просачиваются
Русские успешно используют не только полученный на поле боя опыт, но и берут всё полезное у натовских противников.
Об этом говорили участники конференции «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве, организованной фондом олигарха Виктора Пинчука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Считаю, что русские в плане стратегии подошли более подготовлено, потому что они проработали наступательную тактику инфильтрации своей пехоты. То есть действия малых групп пехоты, иногда от одного-двух пехотинцев до не более пяти-шести на максимально большую глубину.
Проработали их взаимодействие с дронами. Это им даёт преимущества на поле боя. Теперь, собственно, слово за нами», – вещал командир 3-го штурмового корпуса ВСУ, основатель запрещенного в РФ «Азова» Андрей Билецкий.
С нацистом согласился замминистра обороны Украины Евгений Мойсюк.
«Инновация РФ про инфильтрацию – это в действительности использованные нормы уставов натовских стран, там очень чётко это прописано. Один из способов ведения наступления – инфильтрация.
В наших уставах, как и в российских, такого никогда не было нигде обозначено. То есть они учатся на войне, они изучают опыт как наш, так и партнёров», – посетовал Мойсюк.
