Русские успешно используют не только полученный на поле боя опыт, но и берут всё полезное у натовских противников.

Об этом говорили участники конференции «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве, организованной фондом олигарха Виктора Пинчука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Считаю, что русские в плане стратегии подошли более подготовлено, потому что они проработали наступательную тактику инфильтрации своей пехоты. То есть действия малых групп пехоты, иногда от одного-двух пехотинцев до не более пяти-шести на максимально большую глубину. Проработали их взаимодействие с дронами. Это им даёт преимущества на поле боя. Теперь, собственно, слово за нами», – вещал командир 3-го штурмового корпуса ВСУ, основатель запрещенного в РФ «Азова» Андрей Билецкий.

С нацистом согласился замминистра обороны Украины Евгений Мойсюк.