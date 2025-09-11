Умрут первыми: Литву превращают в смертницу НАТО на восточном фланге

Константин Серпилин.  
11.09.2025 16:31
  (Мск) , Вильнюс
Просмотров: 224
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Литва, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия


Североатлантический альянс увеличивает своё присутствие в Литве и усилит миссию по охране воздушного пространства возможностью оперировать в небе дополнительным истребителям F-35 с территории Эстонии.

Так прокомментировал ситуацию главком ОВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич на пресс-конференции в Вильнюсе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он похвалил Вильнюс за инициативу увеличения расходов на оборону с 5 до 6% ВВП с 2026 по 2030 гг., и поставил Литву в пример союзникам.

«Вы приобрели десятки новейших танков «Леопард» в Германии, что является крупнейшей на сегодняшний день оборонной закупкой Литвы. И вы планируете увеличить численность сухопутных войск до механизированной дивизии и трёх бригад. Это обеспечит реальные возможности для альянса…

Сухопутные войска, возглавляемые Германией с дополнительным вкладом Бельгии, Чехии, Люксембурга, Нидерландов и Норвегии находятся здесь и продолжают расти. Германия разместит в Литве постоянную бригаду. Это важный шаг для сдерживания и обороны на восточном фланге альянса», – сказал Гринкевич.

Он также поблагодарил министра обороны Литвы Довиле Шакалене за тёплый приём американских войск и пообещал, что США готовы к развёртыванию дополнительных сил, «если это потребуется».

«Миссия НАТО по охране воздушного пространства обеспечивает дополнительную защиту. В настоящее время в Литве для выполнения этой миссии находятся 200 истребителей F-16 из Испании и 39 истребителей F-35 из Венгрии.

Они находятся под контролем объединённого оперативного центра ВВС НАТО в Германии. Итальянские истребители F-35 в Эстонии также могут быть задействованы в Литве или в другом месте»,  – добавил натовский главком.

