В ЕС шокированы: их воздушные провокации и ложь – никак не впечатляют Трампа

Максим Столяров.  
23.09.2025 17:48
  (Мск) , Москва
Просмотров: 598
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, ЕС, Общество, Политика, Провокации, Россия, США, Украина


Европейские лидеры идут на провокации и ложь о «нарушения своего воздушного пространства» ради того, чтобы выпросить у Трампа больше оружия.

Об этом в эфире видеоблога The Duran заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Встреча между американцами и европейцами в августе была закрытой. Так что США не пытаются обмануть русских, иначе они бы обнародовали эту встречу.

Американцы действительно сокращают поддержку стран «Балтии», сокращают поставки ракет «Пэтриот». Это потому – что им самим не хватает для выполнения обязательств по всему миру», – сказал Меркурис.

Он подчеркнул, что поэтому европейцы недовольны, и идут на провокации, вроде заявлений о «нарушении воздушного пространства».

«Они либо намеренно дезинформируют американцев и весь мир о каких-то незначительных событиях, например, о том, что российские истребители пересекают Балтийское море, чтобы перелетать с одной авиабазы на другую. Либо подделывают события, как этот эпизод с беспилотниками.

Они пытаются заставить Трампа взять на себя обязательства. Но пока Трамп на это не ведётся. Его мягкая реакция на эпизод с беспилотниками шокировала европейцев, о чём писали их СМИ. И они недовольны, как Трамп отреагировал на полёты МиГ-31», – подытожил он.

