«В Европе всё грустно»: ЕС использует Украину под вопли «бей шпионов» – Бортник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Политики ведущих стран Запада разыгрывают украинскую карту в попытке удержаться у власти.

Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Украину используют для внутриполитической борьбы, в которой «Альтернатива для Германии» уже лидирующая партия, в которой нынешнее большинство в немецком парламенте – уже не большинство по популярности в немецком обществе. И в отличие от Украины, такое положение вещей бесконечно долго не может длиться, поскольку рано или поздно это выльется в политический кризис и в досрочные парламентские выборы», – считает эксперт.

По его мнению, воинственная риторика Лондона, Парижа и Берлина неспроста направлена на запугивание своего общества.

«Сейчас часть западных лиц, особенно Британия, Франция, Германия, этот треугольник, западноевропейский, хочет сохранить напряжение для того, чтобы под это напряжение аккумулировать финансовые средства. Для вложения в ВПК необходимо заплатить Трампу по счетам 5% ВВП, необходимо самим развивать ВПК. И под это напряжение необходимо консолидировать власть», – отметил политолог.

Он говорит, что именно на это направлены и отмена выборов в Румынии, где лидировал неудобный Брюсселю кандидат, и попытки запретить «АдГ» в Германии.