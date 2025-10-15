«В кибервойнах Запад нам не ровня»: Россия может погрузить ЕС в блэкаут без применения оружия
Российские кибервойска могут на несколько дней устроить блэкаут в Европе и США.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил эксперт по кибербезопасности, известный как «КиберДед» Андрей Масалович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Наши кибервойска способны устроить блэкаут в Европе?», – спросил ведущий.
«Такое могут не только наши, и не только Европу. Можно разнести город или страну, вопрос – на какое время. Если на пару часов или полдня, это вполне реально. Такое уже было и в Штатах, и в Европе.
В Европе уже в этом году была атака на энергетическую систему очень крупная. Тоже злые языки утверждали, что следы ведут в Россию, но на самом деле… ещё одна сторона кибервойны, никто ни в чём не признаётся.
Как раз, когда проходит успешная атака, то ущерб объясняют другими причинами. Это, кстати, один из хороших таких вторичных признаков. Если атаки не было, то вопят про русских хакеров. Если атака была и она успешная, то ссылаются на что угодно, только не на то, что пропустили удар», – заметил Масалович.
«Большую двойку [лучших кибервойск] возглавляют россияне и китайцы. То есть тут два первых места, не берусь сказать, кто выше. И у нас, и у них – есть чем похвастаться.
Американцев в первые два места я не записал, может быть, они занимают третье место. Все остальные подтягиваются. Но если собраться на каком-то всемирном соревновании кибервойск и по-честному посоревноваться, два первых места поделят Китай и Россия», – подытожил эксперт.
