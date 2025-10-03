В Киеве мрачнеют прогнозы: «Не все украинские города переживут эту зиму»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Есть сомнения, что украинская энергетика выдержит новую порцию ударов по соответствующей инфраструктуре.

Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил украинский эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мне очень сложно прогнозировать, насколько наша энергетическая система выдержит вообще такое количество ударов. Потому что тот запас прочности, который был в Украине на 2022 год, мы достаточно серьёзно исчерпали», – сказал Попенко.

Он вспоминает, что зимой 2022-2023 года жил в Сумах, когда одновременный удар по всем трансформаторным подстанциям погрузил страну в блэкаут. И рассказывает, что приходилось спать в трех куртках и под пятью одеялами.

В этот же раз, говорит эксперт, русские будут выбивать каждый регион по отдельности.