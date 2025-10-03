В Киеве мрачнеют прогнозы: «Не все украинские города переживут эту зиму»
Есть сомнения, что украинская энергетика выдержит новую порцию ударов по соответствующей инфраструктуре.
Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил украинский эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мне очень сложно прогнозировать, насколько наша энергетическая система выдержит вообще такое количество ударов. Потому что тот запас прочности, который был в Украине на 2022 год, мы достаточно серьёзно исчерпали», – сказал Попенко.
Он вспоминает, что зимой 2022-2023 года жил в Сумах, когда одновременный удар по всем трансформаторным подстанциям погрузил страну в блэкаут. И рассказывает, что приходилось спать в трех куртках и под пятью одеялами.
В этот же раз, говорит эксперт, русские будут выбивать каждый регион по отдельности.
«Сложно понять, насколько мы можем продержаться весь отопительный сезон. Всё будет зависеть от нескольких факторов: обстрелы и погода. Погода прогнозируется на этот год европейскими синоптиками крайне нестабильная с очень низкими температурами в центральной и восточной части Украины – до минус 25.
Выдержит ли Украина при таких обстрелах, выдержит ли она температуру минус 25? У меня есть глубокие сомнения. По крайней мере, точно не все города», – прогнозирует Попенко.
