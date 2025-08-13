Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ведущие политические партии Германии теряют свои позиции, что связано в тяжелым экономическим кризисом, в котором оказалась страна.

Об этом в эфире своего блога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов.

Он прогнозирует, что после встречи президентов США и России Дональд Трамп «европейские лидеры опять будут шокированы какими-то заявлениями, которые изрыгнёт Трамп», но побоятся принимать решения.

«Европейцы боятся раскачивать лодку, хотя лодка постепенно сама раскачивается», – говорит Романенко.

Он обратил внимание, что в ФРГ «Альтернатива для Германии», согласно последним опросам, вышла на первое место.

«Вопрос времени, когда ХДС, ХДС, ХСС и СДПГ, как ведущие партии немецкого мейнстрима политического потеряют свои лидирующие позиции в АдГ. Это время пришло», – считает политолог.

Он указывает, что 67% немцев недовольны работой канцлера Мерца на своем посту.