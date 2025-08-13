В Киеве распереживались: Экономические модели спонсоров Бандерштадта вот-вот рухнут
Ведущие политические партии Германии теряют свои позиции, что связано в тяжелым экономическим кризисом, в котором оказалась страна.
Об этом в эфире своего блога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов.
Он прогнозирует, что после встречи президентов США и России Дональд Трамп «европейские лидеры опять будут шокированы какими-то заявлениями, которые изрыгнёт Трамп», но побоятся принимать решения.
«Европейцы боятся раскачивать лодку, хотя лодка постепенно сама раскачивается», – говорит Романенко.
Он обратил внимание, что в ФРГ «Альтернатива для Германии», согласно последним опросам, вышла на первое место.
«Вопрос времени, когда ХДС, ХДС, ХСС и СДПГ, как ведущие партии немецкого мейнстрима политического потеряют свои лидирующие позиции в АдГ. Это время пришло», – считает политолог.
Он указывает, что 67% немцев недовольны работой канцлера Мерца на своем посту.
«Германия находится в жесточайшем экономическом кризисе, который напрямую связан с тем, что её модель сейчас просто обрушивается. Точно так же, как польская модель обрушивается, поскольку они были адаптированы под абсолютно другие условия. Все эти базовые условия, которые позволяли им развиваться на протяжении последних 25 лет, просто исчезли», – сокрушается Романенко.
