В Крыму рассказали как на стройках заменяют россиян мигрантами из средней Азии

Любовь Смирнова.  
22.04.2024 17:42
  (Мск) , Симферополь
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Бизнес, Дзен, Коррупция, Криминал, Миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Строительство


Трудовая миграция выгодна для российского бизнеса, поскольку минимизирует налоговую нагрузку и поставляет одномоментно нужное количество рабсилы.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал публицист, политолог, военный волонтёр Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Трудовая миграция выгодна для российского бизнеса, поскольку минимизирует налоговую нагрузку и поставляет одномоментно нужное...

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«Курьер «Яндекс. Еды», который работает по патенту, зарабатывает больше, чем майор Вооружённых сил РФ, или учёный. Там средняя зарплата доходит до 120 тысяч рублей. Учителя, врачи – все получают меньше. Так что насчёт дешёвой рабочей силы я бы не сказал. Скорее, здесь речь о том, что ответственности меньше. С гражданином России нужно заключать трудовой договор, вести начисления и социальные выплаты. А мигрантам всё это не нужно, только патент. И на предприятие разом можно завезти 500 человек из другого государства, не собирать на внутреннем рынке и тратить время.

У нас нет дефицита рабочих кадров. У нас в «серой» зоне находятся около 15 миллионов мужчин. Их можно вывести в «белую» для работы на предприятиях вместо мигрантов. Да, придётся повысить зарплату, поделиться своей рентой. Но вряд ли российские бизнесмены из наиболее успешных отраслей могут пожаловаться на то, что у них низкая рента в российском бизнесе. Можно её немножко уменьшить, чуть повысить зарплату и развивать национальный рынок труда», – отметил обозреватель.

Он считает, что законов, регулирующих сферу миграции, достаточно.

«Я недавно открыл указ президента от 2012 года. Там написано, что мы готовы принимать людей, которые позитивно относятся к России и хотят интегрироваться в российское общество. Если хотят интегрироваться, значит, знают русский язык, принимают русскую культуру, соблюдают правила общественного поведения, не достают ножи в бытовых конфликтах. Но каким-то образом этот указ не выполняется. Надо вернуться к выполнению тех законодательных актов, которые у нас подписаны за годы. И тогда, я уверен, даже не меняя законодательство, наведем порядок», – заключил Живов.

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