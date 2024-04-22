В Крыму рассказали как на стройках заменяют россиян мигрантами из средней Азии

Трудовая миграция выгодна для российского бизнеса, поскольку минимизирует налоговую нагрузку и поставляет одномоментно нужное количество рабсилы.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал публицист, политолог, военный волонтёр Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Курьер «Яндекс. Еды», который работает по патенту, зарабатывает больше, чем майор Вооружённых сил РФ, или учёный. Там средняя зарплата доходит до 120 тысяч рублей. Учителя, врачи – все получают меньше. Так что насчёт дешёвой рабочей силы я бы не сказал. Скорее, здесь речь о том, что ответственности меньше. С гражданином России нужно заключать трудовой договор, вести начисления и социальные выплаты. А мигрантам всё это не нужно, только патент. И на предприятие разом можно завезти 500 человек из другого государства, не собирать на внутреннем рынке и тратить время.

У нас нет дефицита рабочих кадров. У нас в «серой» зоне находятся около 15 миллионов мужчин. Их можно вывести в «белую» для работы на предприятиях вместо мигрантов. Да, придётся повысить зарплату, поделиться своей рентой. Но вряд ли российские бизнесмены из наиболее успешных отраслей могут пожаловаться на то, что у них низкая рента в российском бизнесе. Можно её немножко уменьшить, чуть повысить зарплату и развивать национальный рынок труда», – отметил обозреватель.