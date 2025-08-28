В Лондоне признали, что помогают срывать переговоры, но боятся, что Трамп обвинит Украину

Украинская сторона под чутким британским руководством делает всё, чтобы подготовка к гипотетическому переговорному процессу, в который никто не верит, представляла из себя проговаривание заведомо неприемлемых для Москвы положений.

Об этом в эфире Sky News заявил профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледж Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вся политика, на самом деле, сводится к тому, кого Трамп обвинит, когда всё рухнет. Если он обвинит Зеленского и европейцев, то могут последовать и другие вещи, например, прекращение сотрудничества в области разведки. Если он не обвинит Зеленского, а обвинит Путина, то это хорошо. Если обвинит обоих в равной степени, мы могли бы с этим смириться… Ещё одна вещь, это то, что обе стороны обсуждают конкретные вопросы о территориальных обменах на Украине. Не потому что они думают, что это произойдёт, а потому что они думают, что им нужно, чтобы об этом говорили. И украинцы неплохо играют, их очень хорошо консультирует наш британский советник по нацбезопасности Джонатан Пауэлл, он очень близок с Андреем Ермаком, они постоянно работают рука об руку», – рассказал британец.

Он похвалил украинцев за «неплохую игру за кулисами» и показушную «конструктивность».