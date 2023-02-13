В Польше из националистического движения «Конфедерация» выдавили трёх депутатов-русофобов

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Три депутата Сейма заявили о выходе из состава фракции патриотического движения «Конфедерация». Все трое ранее делали русофобские заявления, хотя «Конфедерация» декларирует, что в конфликте России и Украины стоит исключительно на стороне Польши.

Фактической причиной ухода депутатов является снижение их шансов получить проходные места в избирательных списках «Конфедерации» на парламентских выборах осенью 2023 года, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутаты Сейма Польши Артур Дзямбор, Якуб Кулеша и Добромир Соснеж объявили 13 февраля, что покидают фракцию «Конфедерация». Формально их уход связан с выходом из рядов движения Артура Дзямбора. Они заявили, что создадут в Сейме группу либертарианской партии «Сторонники свободы» (Wolnościowcy), в которую входят все трое.

В ходе пресс-конференции в Сейме депутаты прокомментировали исключение из «Конфедерации» председателя «Сторонников свободы» Артура Дзямбора. По их мнению, это было не первое «враждебное действие» против либертарианцев. Они напомнили, что ранее Якуб Кулеша лишился должности председателя фракции «Конфедерация» в Сейме.

«Еще раньше нас лишили гарантированных мест в избирательных списках», – сказал Соснеж.

Собственно, именно выборы Сейма и Сената Польши, запланированные на осень 2023 года, стали фактической причиной ухода трёх депутатов, называющих себя либертарианцами. Ранее Артур Дзямбор критиковал праймериз в одной из составляющих «Конфедерации» – партии «Новая надежда», называя их «стрелкой» и «праймериз по-путински».

Соснеж на пресс-конференции заявил, что согласен с мнением Дзямбора, и пообещал, что в среду либертарианцы представят «сокрушительный» отчет о нарушениях на упомянутых праймериз.

Стоит отметить, что «Новая надежда» – это ребрендинг партии KORWiN Януша Корвин-Микке, которая была одним из трёх основателей «Конфедерации» (полное название – Конфедерация «Свобода и Независимость»). Две другие партии-основательницы – «Национальное движение» Роберта Винницкого и «Конфедерация Короны Польской» Гжегожа Брауна.

Дзямбор, Кулеша и Соснеж были членами партии KORWiN до марта 2022 года, когда они обвинили партийного лидера Корвин-Микке в «пророссийской позиции» за его оценку событий на Украине. Тогда троица создала партию «Сторонники свободы», пытаясь позиционировать её как «четвёртую опору» движения «Конфедерация». В свою очередь, экстравагантный Януш Корвин-Микке уступил руководство в «Новой надежде» депутату Славомиру Ментцену.

После тех событий «Сторонники свободы» всё больше скатывались на русофобские позиции. Так, в декабре 2022 года, когда Сейм Польши объявил РФ «террористическим режимом», а Гжегож Браун проголосовал против этого, Артур Дзямбор заявил, что будет требовать от фракции наказания для Брауна. Однако руководство фракции ответило, что решения относительно голосования не принимала.

Сам же Браун тогда так изложил свою позицию:

«Я не поддерживаю признание Сеймом лидеров каких-либо сверхдержав в качестве террористов. Я не сторонник определения политкорректной версии каких-либо событий голосованием. Я не поддерживаю подталкивание Польши к какой-либо войне».

Дзямбор, Кулеша и Соснеж на пресс-коференции 13 февраля претенциозно заявили, что теперь именно они продолжат предметную работу «Конфедерации». В ответ председатель фракции движения в Сейме Кшиштоф Босак отметил, что «никто никого в «Конфедерации» не держит». По его словам, «Конфедерация» укрепляется и «приводит свои ряды в порядок перед выборами».

Стоит отметить, что с уходом трёх депутатов-либертарианцев «Конфедерация» станет ещё более националистическим формированием, основу которого составят национал-консерваторы и национал-либералы. Хотя «Конфедерация» не является пророссийским движением, однако исходит из необходимости поиска компромисса в отношениях между Польшей и Россией без вмешательства третьих сторон.

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