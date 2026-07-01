В Раде предложили направить на белорусскую границу пять бригад ТЦК
Главкому ВСУ Александру Сырскому, требующего создания новых бригад для переброски на белорусское направление, следует набирать их из сотрудников ТЦК.
Об этом в эфире видеоблога «Политика» заявил экс-спикер ВР Дмитрий Разумков, избранный в парламент по спискам партии «Слуга народа», но впоследствии разругавшийся со своими подельниками, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий заметил, что точной информации о количестве необходимых Сырскому бригад нет, но речь шла о пяти-шести.
«Смотрите, я нашел ему пять новых бригад. Сразу, по старту. У нас ТЦК – 46 тысяч. Из них на фронте было менее 40%, хотя в свое время Зеленский заявлял о том, что в ТЦК должны служить только те, кто прошли фронт.
Из 46 тысяч должностей оставляем 60%. Это мы выходим на 30 тысяч людей. Бригада – это порядка шести тысяч, полностью укомплектованная. 30 делим на шесть, получаем пять бригад. Этого ему вполне достаточно, чтобы закрыть потребности на белорусском фронте», – сказал Разумков.
По его словам, вопрос мобилизационного ресурса для Сырского решился в течении пяти минут эфира.
«Просто берет все ТЦК, туда переводит – и обеспечивает контроль над этим участком. А люди нормально будут дышать в городах», – пиарился Разумков, прекрасно осознавая бредовость своей идеи.
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