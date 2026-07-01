В Раде предложили направить на белорусскую границу пять бригад ТЦК

Игорь Шкапа.  
01.07.2026 16:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Сюжет дня, Украина


Главкому ВСУ Александру Сырскому, требующего создания новых бригад для переброски на белорусское направление, следует набирать их из сотрудников ТЦК.

Об этом в эфире видеоблога «Политика» заявил экс-спикер ВР Дмитрий Разумков, избранный в парламент по спискам партии «Слуга народа», но впоследствии разругавшийся со своими подельниками, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главкому ВСУ Александру Сырскому, требующего создания новых бригад для переброски на белорусское направление, следует...

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Ведущий заметил, что точной информации о количестве необходимых Сырскому бригад нет, но речь шла о пяти-шести.

«Смотрите, я нашел ему пять новых бригад. Сразу, по старту. У нас ТЦК – 46 тысяч. Из них на фронте было менее 40%, хотя в свое время Зеленский заявлял о том, что в ТЦК должны служить только те, кто прошли фронт.

Из 46 тысяч должностей оставляем 60%. Это мы выходим на 30 тысяч людей. Бригада – это порядка шести тысяч, полностью укомплектованная. 30 делим на шесть, получаем пять бригад. Этого ему вполне достаточно, чтобы закрыть потребности на белорусском фронте», – сказал Разумков.

По его словам, вопрос мобилизационного ресурса для Сырского решился в течении пяти минут эфира.

«Просто берет все ТЦК, туда переводит – и обеспечивает контроль над этим участком. А люди нормально будут дышать в городах», – пиарился Разумков, прекрасно осознавая бредовость своей идеи.

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English version :: Читать на английском В Раде предложили направить на белорусскую границу пять бригад ТЦК

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