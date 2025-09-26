В Раде угрожают Молдове военным вторжением в случае провала партии Санду на выборах

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если по итогам парламентских выборов Кишинев сменит риторику на пророссийскую, то Украине придется задействовать ресурсы, в том числе, не исключено, что и военные.

Об этом на канале ProUA, который ведет бывший депутат Верховной рады русофоб Олесь Доний, получивший сотрясение мозга в ходе одной из парламентских драк, заявил оскандалившийся перепиской с проституткой член правящей фракции Богдан Яременко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Политик говорит, что зажатая между Румынией и Украиной Молдова не имеет альтернатив.

«Это во многом определяет ситуацию для Молдовы. Мы будем очень внимательно следить за риторикой молдавской власти, если она изменится», – сказал Яременко.

Он говорит, что сейчас у Киева хорошие отношения с Кишиневом.