«В стране много коррупции»: В ЕС признают, что не хотят принимать Украину

Еврокомиссия отложила публикацию доклада о расширении ЕС, поскольку многие страны-члены против вступления с союз Украины.

Об этом заявил директор по исследованиям Центра европейской политики Янис Эммануилидис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если мы посмотрим на дебаты об Украине по вопросу, есть ли у нее возможность действительно вступить в Европейский союз, то я чувствую, что многие страны будут против. Давайте будем откровенны: у нас очень изменились дебаты о расширении с 2022 года из-за войны в Украине. Такое чувство, что есть много людей, которые не хотят, чтобы Украина вступила в ЕС. Это означает, что у вас будет абсолютно другой импульс», – сказал Эммануилидис.

Он предполагает, что в ЕС ступят только Албания и Черногория, а Украина и Молдова – нет.