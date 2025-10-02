Возможно, мы живём в период «Столетней русско-американской войны» – профессор МГУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Далеко не факт, что Третья мировая война окажется похожей на предыдущую, только с ядерной составляющей.

Об этом в ходе круглого стола в Москве «Ялтинский порядок: история и современность» заявил профессор факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Все предшествующие мировые порядки кончались тотальными войнами. Рано или поздно тотальной войной, наверное, будет сметён и наш порядок. Какой будет эта тотальная война? Почему-то все считают, что это обязательно будет как Вторая мировая, только с ядерным измерением. А это далеко не так. А если она будет типа Тридцатилетней? Тлеет и тлеет где-то всё время. А если она будет типа итальянских войн XVI века, когда на территории третьей страны идут бесконечные войны на измор, но сами державы не затрагивают друг друга для нанесения напрямую ударов? Вариантов может быть много, и далеко не факт, что мы её распознаем как мировую войну… Современники не знали, что они живут в Тридцатилетней войне. Никто не говорил – я объявляю вам Тридцатилетнюю войну. Столетняя война [как термин] – вообще появилась только в XIX веке», – отметил профессор.