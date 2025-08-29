Всё украинское побережье под угрозой! – полковник ВСУ огорошен рейдом российского БЭКа в устье Дуная
Появление у России морских дронов может серьёзно подорвать украинскую оборону черноморского побережья.
Об этом на «Радио НВ» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, бежавший из Крыма украинский полковник Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Уже можно констатировать, что не только мы имеем возможность использовать морские дроны. Русские тоже так могут, и наша потеря корабля «Симферополь» – яркое подтверждение.
Надеюсь, по этому факту будет проведено расследование, и лица, из-за бездеятельности которых это произошло, будут привлечены к ответственности, несмотря на чины и заслуги», – сказал Селезнев.
Он пожаловался, что корабль «Симферополь» был важной составляющей украинской системы обороны: обеспечивал надводную и подводную разведку в Чёрном море.
«У русских заработало подразделение «Рубикон», это детище министра обороны Белоусова, который технократ. Нельзя недооценивать возможности этого подразделения, которое тоже масштабируется.
Война становится более технологичной, всё чаще используются беспилотники. И мы должны быть гибкими, адаптироваться, иначе и дальше будем терять то, от чего зависит наша обороноспособность», – переживал укро-полковник.
