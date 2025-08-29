Всё украинское побережье под угрозой! – полковник ВСУ огорошен рейдом российского БЭКа в устье Дуная

Вадим Москаленко.  
29.08.2025 20:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 588
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Появление у России морских дронов может серьёзно подорвать украинскую оборону черноморского побережья.

Об этом на «Радио НВ» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, бежавший из Крыма украинский полковник Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Появление у России морских дронов может серьёзно подорвать украинскую оборону черноморского побережья. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Уже можно констатировать, что не только мы имеем возможность использовать морские дроны. Русские тоже так могут, и наша потеря корабля «Симферополь» – яркое подтверждение.

Надеюсь, по этому факту будет проведено расследование, и лица, из-за бездеятельности которых это произошло, будут привлечены к ответственности, несмотря на чины и заслуги», – сказал Селезнев.

Он пожаловался, что корабль «Симферополь» был важной составляющей украинской системы обороны: обеспечивал надводную и подводную разведку в Чёрном море.

«У русских заработало подразделение «Рубикон», это детище министра обороны Белоусова, который технократ. Нельзя недооценивать возможности этого подразделения, которое тоже масштабируется.

Война становится более технологичной, всё чаще используются беспилотники. И мы должны быть гибкими, адаптироваться, иначе и дальше будем терять то, от чего зависит наша обороноспособность», – переживал укро-полковник.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить