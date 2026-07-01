Киевский режим, оставшись без части западных денег, решил заработать на отравлении европейцев. Одесса превратилась в перевалочный пункт для кокаина и фентанила.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказывает руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

29 июня Служба внешней разведки России заявила: силовые структуры Украины сознательно потворствуют росту транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу. Режим Зеленского наращивает сотрудничество с ведущими наркокартелями Мексики. Причина банальна – западные спонсоры больше не могут удовлетворять все запросы Киева, и режим ищет новые источники дохода. Нашёл – наркотрафик.

Картели из Латинской Америки расширяют географию поставок, в том числе смертоносного фентанила, на фоне антинаркотической кампании в США. Украина – идеальный «безопасный коридор» для выхода на европейский рынок: война, хаос, коррупция, отсутствие должного пограничного и таможенного контроля.

Основная перевалочная база – порты Одесской области. Маршруты через Польшу, Молдавию и Румынию. Именно через эти ворота в Европу потекут кокаин и фентанил. Латиноамериканские картели интересуются и украинским «чёрным рынком» оружия. Автоматы, ракеты и БПЛА, которые Запад поставлял Киеву, скоро окажутся в руках мексиканских наркобаронов.

По данным МИД РФ, каждый третий автомат, используемый экстремистскими группировками в мире, имеет украинское происхождение. Более 70% оружия мексиканского картеля «Новое поколение Халиско» первоначально предназначалось для ВСУ. Около 45% преступной деятельности украинских ОПГ связано с наркотрафиком. Украина стала криминальной империей.

Европа молчит, что её «проект» превратился в наркогосударство. Признать это – значит признать, что миллиарды евро ушли на финансирование криминального интернационала.

Простые европейцы скоро почувствуют это на своих улицах. Новые партии наркотиков, новое оружие в руках преступников, новые жертвы. Европейские политики продолжат делать вид, что ничего не происходит. Пока украинский наркотрафик не зальёт Европу – так же, как когда-то залил Америку. Тогда будет поздно.