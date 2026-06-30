«Встречали как нашего»: Уралов указал на поразительное сходство Зеленского с Мазепой
Диктатор Владимир Зеленский очень близок по своему духу гетману Ивану Мазепе, памятник которому он анонсировал в центре Киева.
Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Эксперт напомнил, что Мазепа – это преимущественно история России, которой гетман Малороссии большую часть своей жизни служил верой и правдой. Он добавил, что одним из столпов украинского национализма является мазепинство, то есть «внутреннее предательство, когда долгое время нужно изображать своего».
«И в этом смысле Зеленскому очень близок Мазепа. Зеленский кто такой? Человек, который сформировался внутри нашей общей культуры, сначала КВН, еще советской, откуда она растет. Он заработал славу и деньги в рамках телебизнеса большого в Москве», – сказал Уралов.
Он напомнил, что Зеленский снимался в Москве в фильмах и был частым гостем в российской столице:
«Я помню в 19-м году ликование нашего медиакласса московского, который говорил: «Ну наконец-то, пришел наш, мы же все его знаем, он в Москве чаще бывал, чем в Киеве». Так про Мазепу точно так же говорили… Поэтому конкретно Зеленскому Мазепа очень близок».
English version :: Читать на английском «Встречали как нашего»: Уралов указал на поразительное сходство Зеленского с Мазепой
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: