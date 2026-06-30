«Встречали как нашего»: Уралов указал на поразительное сходство Зеленского с Мазепой

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Диктатор Владимир Зеленский очень близок по своему духу гетману Ивану Мазепе, памятник которому он анонсировал в центре Киева.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт напомнил, что Мазепа – это преимущественно история России, которой гетман Малороссии большую часть своей жизни служил верой и правдой. Он добавил, что одним из столпов украинского национализма является мазепинство, то есть «внутреннее предательство, когда долгое время нужно изображать своего».

«И в этом смысле Зеленскому очень близок Мазепа. Зеленский кто такой? Человек, который сформировался внутри нашей общей культуры, сначала КВН, еще советской, откуда она растет. Он заработал славу и деньги в рамках телебизнеса большого в Москве», – сказал Уралов.

Он напомнил, что Зеленский снимался в Москве в фильмах и был частым гостем в российской столице: