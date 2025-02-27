«Вы будете следующими» – Арестович уговаривает казахов расчехлять колчаны

Вадим Москаленко.  
27.02.2025 19:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


После заключения мира на Украине, война может вспыхнуть уже в Казахстане, который также имеет богатые полезные ископаемые.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил находящийся за границей экс-советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После заключения мира на Украине, война может вспыхнуть уже в Казахстане, который также имеет...

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«Казахстан – огромная страна, 2 миллиона с лишним километров, большая таблица Менделеева, газ, нефть и так далее. Он до сих пор экономику диверсифицировал, политику тоже диверсифицировал, запуская российские, западные, китайские компании и все другие. И умудрялся вести разумную балансируемую политику. Казахи провели мифодизайн, перенесли столицу. Дай бог Казахстану и дальше балансировать», – трепался Арестович.

По его мнению, война в Казахстане может начаться уже в ближайшие годы.

«Но 90 тысяч армии маловато для охраны двух миллионов километров. А мир слишком динамичный и сложный, я бы усиливал военную составляющую, силовую составляющую Казахстана. Потому что в нашем бурном мире всякое может случиться в течение 3-5 лет.

Моделирование показывает, что не все так просто в Центральной Азии, поэтому я бы на месте казахского правительства подумал об усилении силовой составляющей, создании вооруженной группировки и спецслужб, способных защитить страну в разных сценариях кризиса, насколько ты думаешь по твоей оценке», – добавил Карамелька.

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