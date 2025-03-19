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Россия не стремится вернуться в G8, потому что у неё и так всё хорошо на международной арене, а мельчающий Запад уже не представляет былого интереса.

Об этом в эфире английского «Channel 4 News» заявил посол России в Британии Андрей Келин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы хотите снова стать членом Большой восьмерки?», – спросил ведущий.

«Нет, мы не хотим. Мы не стремимся стать членом Большой восьмерки, и мы уже являемся частью многих международных организаций, крупнейших в ООН. Здесь, в Лондоне, находятся четыре международные организации. Мы участвуем во всех них. Международная морская организация, Угольная, Сахарная, мы в них участвуем», – сказал Келин.

«Но к вам относятся как к изгою во всем мире», – вставил британский ведущий.

«Это не так. Я заметил, что эта тенденция появилась около десяти лет назад. И это не во всем мире, а только в западных странах, в Европе», – возразил дипломат.

«Ну это большая часть мира, западные страны», – самоуверенно сказал англичанин.