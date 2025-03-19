«Вы не весь мир, а едва ли пятая его часть» – посол РФ поставил англосаксов на место
Россия не стремится вернуться в G8, потому что у неё и так всё хорошо на международной арене, а мельчающий Запад уже не представляет былого интереса.
Об этом в эфире английского «Channel 4 News» заявил посол России в Британии Андрей Келин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вы хотите снова стать членом Большой восьмерки?», – спросил ведущий.
«Нет, мы не хотим. Мы не стремимся стать членом Большой восьмерки, и мы уже являемся частью многих международных организаций, крупнейших в ООН.
Здесь, в Лондоне, находятся четыре международные организации. Мы участвуем во всех них. Международная морская организация, Угольная, Сахарная, мы в них участвуем», – сказал Келин.
«Но к вам относятся как к изгою во всем мире», – вставил британский ведущий.
«Это не так. Я заметил, что эта тенденция появилась около десяти лет назад. И это не во всем мире, а только в западных странах, в Европе», – возразил дипломат.
«Ну это большая часть мира, западные страны», – самоуверенно сказал англичанин.
«Это примерно 18-20%, то есть одна пятая часть мира, так что даже не говорите мне об этом. Но если говорить в общем, это была глупая идея, потому что ваши политики перестали с нами разговаривать около 10 лет назад.
Они все время говорят о нас, но между собой. Это привело к напряженности, к серьезному недопониманию», – отметил Келин.
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