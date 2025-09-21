Южный берег Крыма впервые подвергся атаке дронов – есть погибшие

Виктор Орлов.  
21.09.2025 21:53
  Симферополь
Поселок Форос подвергся налету вражеских дронов – по неофициальным сведениям, есть трое погибших в одном из отелей возле моря, где проходило празднование дня рождения гостиницы.

«Ударило по железной лестнице, что вела к морю. Все были на летней террасе, под которой находится лестница. Людей убило и ранило осколками», – сказал «ПолитНавигатору» очевидец.

По его словам, видны возгорания в Форосском парке и на улице Терлецкого.

Курортный Южный берег Крыма ранее считался безопасной зоной, которая не подвергалась налетам в отличие от восточного и юго-западного побережья.

