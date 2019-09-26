Зеленский наговорил на свой импичмент – киевский политолог

26.09.2019, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский жаловался по телефону президенту США Дональду Трампу на глав Германии и Франции, что совершено недопустимо и вредит репутации Украины.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко, комментируя опубликованную стенограмму телефонных переговоров двух президентов.

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«Очевидно, что Зеленский пытается играть и нашим и вашим. Это не Трамп давил на него, это он сам прогибался, как мог. В опубликованной стенограмме его телефонного разговора с Трампом лично я не увидел повода для импичмента Трампа, там есть повод для импичмента Зеленского, которого, конечно, не будет поскольку он контролирует парламент, хотя сам президент подписал закон про импичмент. И он – президент который предает национальные интересы.

То, что говорил Зеленский, – ужасно и с точки зрения внутренней политики Украины и с точки зрения внешней. Он позволил себе давать характеристики и в адрес Меркель, и в адрес Макрона. Это недопустимо не то, что для главы государства, а и для любого обычного человека. Он выглядел как базарная баба которая перемывает косточки своим соседкам.

Трамп при этом выглядел вполне себе респектабельно, как глава государства, который озабочен проблемами этого государства – делом Байдена. Никто, даже демократы, не отрицает, что там есть коррупционная составляющая. Просто демократы вконец обнаглели и вменяют Трампу в вину то, что он каким-то образом пытался найти информацию по этим преступлениям.

А если уж говорить о их обвинениях в давлении со стороны Трампа, то Байден сам давил на уже бывшего президента Украины Петра Порошенко и Верховную Раду. Он выступал с трибуна рады, все ему внимали, есть фотографии и записи этого. «У вас есть час, чтобы поменять генпрокурора, иначе я не дам вам денег». Вот тогда действительно было давление. Демократы сами делают то, в чем они обвиняют Трампа. И мы все видели это», – сказал политолог.