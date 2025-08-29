«Зеленский обманывает население, новые границы утвердит ООН», – прогноз Царёва

Анатолий Лапин.  
29.08.2025 15:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 328
 
Дзен, Политика, Украина


Для России куда важнее территориальных приобретений – смена режима на Украине на такой, что не будет представлять угрозы.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам нужно, чтобы Украина была не враждебна. Граница чуть правее, чуть левее будет проходить – нам это не нужно. Поэтому вопрос территории вторичен. Да, своего мы не отдадим. Там, где находятся уже российские войска, отдавать не будем», – заявил Царев.

Он прогнозирует, что, хоть Киев и не признает потерю территорий, занятых российской армией, новые границы будут утверждены решением Совбеза ООН.

«Зеленский обманывает население, когда говорит: «мы не будем отказываться от Крыма, Донбасса». Он, подписывая гарантии, будет вынужден отказаться. Гарантии не могут распространяться на всю территорию Украины, должна быть граница, в этой границе должны быть GPS-координаты, по этим координатам гарантии должны распространяться на ту территорию, которая будет под контролем Украины, а на ту, которая под контролем России, – уже не будут. И это фактически становится международными границами… Скорее всего, Совет безопасности ООН проголосует за эти гарантии, легализует их», – заявил Царев.

