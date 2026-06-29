Украинский узурпатор Зеленский пытается продавать Западу картинки виртуальных побед на фоне того, что ВСУ отступают по всем фронтам.

Об этом в эфире видеоблога «MayiakUA» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Но под этим какой расчет: дайте еще 20 миллиардов, чтобы закрепить успех. Действительно, в масштабах Евросоюза и Соединенных Штатов, что такое 20 миллиардов», – сказал Золотарев.

«Нам пытаются продать виртуальный перелом войны, но это чистой воды информационная спекуляция. Но вполне прагматичный расчет, поскольку удается убедить даже заместителя Рубио, и Трамп говорит, что Зеленский неплохо справится. В это европейцы верят.

«Константиновку покидаем, там осталось под украинским контролем не более 10% города. По сути, город потерян. Но хуже того, могут на плечах отступающих зайти в Дружковку. Это уже привет Краматорск.

С другой, стороны потеряна Рай-Александровка. Это признают, и финские Blackbird это признали. У них по карте видно. А это высоты. Краматорск в низине, Рай-Александровка на высоте.

Учитывая то, что сейчас война дронов, радиогоризонт важен. То есть, если ты сидишь на холме, то ты бьешь того, кто в низине. Что это означает для обороны Краматорска, думаю, объяснять не надо.

Идет охват Славянска и Краматорска. Но остается надеяться на то, что со Славянска эта война началась, Славянском же и закончится.

Но пока ход боевых действий даже и в Харьковской области, там вокруг Купянск-Узлового, там тоже непросто», – добавил он.