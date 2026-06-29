Зеленский продаёт Западу абсолютно фейковые победы на фоне отступающих ВСУ – укро-политтехнолог

Вадим Москаленко.  
29.06.2026 23:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2984
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинский узурпатор Зеленский пытается продавать Западу картинки виртуальных побед на фоне того, что ВСУ отступают по всем фронтам.

Об этом в эфире видеоблога «MayiakUA» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский узурпатор Зеленский пытается продавать Западу картинки виртуальных побед на фоне того, что ВСУ...

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«Нам пытаются продать виртуальный перелом войны, но это чистой воды информационная спекуляция. Но вполне прагматичный расчет, поскольку удается убедить даже заместителя Рубио, и Трамп говорит, что Зеленский неплохо справится. В это европейцы верят.

Но под этим какой расчет: дайте еще 20 миллиардов, чтобы закрепить успех. Действительно, в масштабах Евросоюза и Соединенных Штатов, что такое 20 миллиардов», – сказал Золотарев.

«Константиновку покидаем, там осталось под украинским контролем не более 10% города. По сути, город потерян. Но хуже того, могут на плечах отступающих зайти в Дружковку. Это уже привет Краматорск.

С другой, стороны потеряна Рай-Александровка. Это признают, и финские Blackbird это признали. У них по карте видно. А это высоты. Краматорск в низине, Рай-Александровка на высоте.

Учитывая то, что сейчас война дронов, радиогоризонт важен. То есть, если ты сидишь на холме, то ты бьешь того, кто в низине. Что это означает для обороны Краматорска, думаю, объяснять не надо.

Идет охват Славянска и Краматорска. Но остается надеяться на то, что со Славянска эта война началась, Славянском же и закончится.

Но пока ход боевых действий даже и в Харьковской области, там вокруг Купянск-Узлового, там тоже непросто», – добавил он.

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