После того, как «поход на восток» провалится, украинские нацисты повернут оружие против западных хозяев.

Об этом политолог Семен Уралов заявил на подкасте «Чистота понимания», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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И украинский нацизм точно такой же. Как Гитлер не мог не начать войну против Франции и Великобритании, точно так же и Зеленский закончит , и его подельники. Просто это идеология войны. И их поход на восток обламывается», – сказал Уралов.

«Нацистская Германия была изначально заточена под войну, но её спонсоры считали, что они направят её на восток.

«Хотя, их поход на восток ещё не начинался. Ещё не сказали своё слово прибалтийские нацисты, закавказские нацисты. Недавно Алиев рассказывал, как тюрков угнетали в Советском Союзе, как жить им не давали. Лучше бы он пас скот дальше.

А дальше всё по формуле «антисоветчик = русофоб». Угнетали ведь большевики, а большевики – русские. И дальше пошло-поехало. Поэтому у нас впереди ещё много таких столкновений.

Ещё один латентный нацист Карин Ерлан стал первым заместителем главы администрации в Казахстане. Конечно, после бунта 22 года они стали поосторожнее, но я советую почитать, что он писал.

Эта фигура, очень похожая на фигуру на Украине – Лёвочкина. Крупный администратор, который находится в тени, но под его крышеванием развивалось очень много нездорового элемента в Казахстане», – добавил он.