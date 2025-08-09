«Аляска, будь ласка!». Трамп пригласил Путина на бывшую российскую территорию

Михаил Рябов.  
09.08.2025 01:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 88
 
Дзен, Политика, Россия, США


Дональд Трамп анонсировал, что его встреча с Владимиром Путиным должна состояться в следующую пятницу на Аляске – бывшей территории Российской империи, проданной американцам в 1867 году.

Ближайший к границе России американский штат, похоже, выбран не случайно. Это избавляет от необходимости самолету Путина пролетать над воздушным пространством третьих стран. Кроме того, переговоры в США могут гарантировать конфиденциальность – буквально накануне английская пресса выражала неудовольствие, что Трамп не делился секретами с партнерами по НАТО после встреч с Путиным.

Дональд Трамп анонсировал, что его встреча с Владимиром Путиным должна состояться в следующую пятницу...

Хотя уже звучат версии о символической подоплеке. На Украине опасаются, что Аляска – намек Киеву о неизбежности территориальных уступок. Если уж Россия смогла в свое время сторговаться по такой большой территории, то и Украину можно принудить к согласию на потерю Крыма и четырех областей.

Но ведь существуют и другие планы. Вряд ли Трампу об этом известно, но в Евпатории еще в 2016 году была установлена памятная доска с обращением к потомкам: «Мы вернули Крым, вам вернуть Аляску».

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить