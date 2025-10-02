«Бьём просто потому, что можем» – украинский эксперт об ударах по НПЗ

Вадим Москаленко.  
02.10.2025 18:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 464
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Украина наносит удары по российским НПЗ, потому что это самые доступные и зрелищные цели.

Об этом на канале «DW» заявил завотделом подконтрольного президенту Украины Национального института стратегических исследований Алексей Ижак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина наносит удары по российским НПЗ, потому что это самые доступные и зрелищные цели....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У нас нет избытка вооружений, чтобы просто стрелять, чтобы просто произвести какой-тот психологический эффект. Но там, где это можно сделать, это можно делать.

НПЗ уязвимы для дронов. То есть, нашими дронами ничего более ценного не поразить. Поэтому, такая комбинация сработала. Она сработала бы и раньше, если бы не было запретов. Потому что Украине раньше настоятельно не рекомендовали использовать такое средство.

Сейчас этот запрет снят. Это уже никого не беспокоит, поэтому это никого не беспокоит», – сказал Ижак.

При этом он подчеркнул, что удары затрагивают, в первую очередь, гражданский сектор, и почти никак не сказываются на армии.

«Отличить разные НПЗ невозможно. Это всё законные цели в период войны.

А с точки зрения эффективности – сама война на тактическому уровне такая, что потребление дизеля снизилось, на фронте уже нет танков и другой техники. Поэтому этот фактор [как удары по НПЗ влияют на фронт] трудно объяснить», – подытожил он.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить