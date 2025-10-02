«Бьём просто потому, что можем» – украинский эксперт об ударах по НПЗ

Украина наносит удары по российским НПЗ, потому что это самые доступные и зрелищные цели.

Об этом на канале «DW» заявил завотделом подконтрольного президенту Украины Национального института стратегических исследований Алексей Ижак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас нет избытка вооружений, чтобы просто стрелять, чтобы просто произвести какой-тот психологический эффект. Но там, где это можно сделать, это можно делать.

НПЗ уязвимы для дронов. То есть, нашими дронами ничего более ценного не поразить. Поэтому, такая комбинация сработала. Она сработала бы и раньше, если бы не было запретов. Потому что Украине раньше настоятельно не рекомендовали использовать такое средство.

Сейчас этот запрет снят. Это уже никого не беспокоит, поэтому это никого не беспокоит», – сказал Ижак.