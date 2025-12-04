Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В приграничные села Курской области по-прежнему нельзя возвращаться мирным жителям, хотя ВСУ выбиты отсюда уже давно.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военный репортёр, замгендиректора ВГТРК Евгений Поддубный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он объяснил, что там пока некуда возвращаться, поскольку «в эпоху применения дронов красные и желтые зоны сильно увеличились». Сначала нужно «очистить небо» и отогнать врага.

«Но в Белгородской области ситуация значительно тяжелее, потому что областной центр находится ближе к зоне боевых действий, а Шебекино под огнём противника. Взятие Волчанска – важная и психологическая, и идеологическая победа. Это не значит, что закончатся удары, но в определенной части их станет меньше, конечно. Это очень жёсткая математика, это всегда можно посчитать и перевести в человеческие жизни и судьбы. В Белгороде, как и в Курске, пришлось жителям вспомнить о том, что когда-то это были регионы ратные. Я всегда привожу пример с засечной чертой. Потом регион стал мещанским больше, после того, как Белгородчина утратила оборонительное значение, после того, как Россия приросла Новороссией, Крымом, и от степняков не надо было защищаться», – сказал Поддубный.

«Так уж вышло, что в XXI веке это вновь засечная черта во многом для нас. И знаете, есть сёла Стрелецкое, например, Пушкарное – старые смыслы возвращаются, Белгород довольно быстро сбросил себя это ощущение мещанского благополучия, и вновь люди милитаризировались в нужном смысле и приняли эти испытания. И в Курске, и в Белгороде – я имею в виду, в регионах», – добавил военкор.