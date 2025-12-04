«Це просто зрада»: украинская чемпионка выбрала Россию
На Украине новая громкая зрада в мире спорта. Недавно шуму наделала смена гражданства украинским гимнастом, серебряным призером Олимпийских игр 2024 года, четырехкратным чемпион Европы Ильей Ковтуном.
И хотя теперь он стал хорватом по паспорту, то есть гражданином отнюдь не вражеской для Украины страны, его сразу же на самом высоком уровне объявили предателем.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Но тут подоспела мегазрада. Выступавшая за сборную Украины вице-чемпионка мира и Европы по прыжкам в воду София Лыскун приняла решение получить российское гражданство.
В интервью «Известиям» после получения паспорта РФ она рассказала, что ей «прилетали предъявы» за общение с русскими спортсменами и тренерами.
«У нас в Киеве в бассейне висело огромными буквами: «Спорт вне политики». Но первые, кто попали под удар, — конечно же мы, спортсмены», — рассказала Лыскун.
Кроме того, сыграл свою роль и чисто спортивный фактор.
«У нас все тренеры — гимнасты или батутисты. Как человек совершенно из другой отрасли может тебя чему-то обучить? В течение последних лет в спорте на Украине я понимала, что не расту», — заявила чемпионка.
Это интервью привело в бешенство президента НОК Украины Вадима Гутцайта, прокомментировавшего ситуацию украинскому сайту «Чемпион».
«Узнал об этой новости сегодня, был очень неприятно удивлен. Эта девочка переехала из Луганска в Киев в 2014 году, выступала за сборную Украины, имела проукраинскую позицию. Это просто предательство! У меня это не укладывается в голове. Зачем это делать, особенно сейчас, когда мы выстояли и продолжаем бороться за свою независимость.
Я прекрасно помню, сколько ей помогало и государство, и федерация. Она не имела проблем с финансированием – ей платили стипендию, организовывали сборы и выезды на соревнования. Ей помогало и Министерство спорта, и Федерация прыжков в воду Украины, и город Киев. Что или кто повлиял на ее решение, еще нужно будет выяснить. Она же, наверное, имела возможность остаться в Луганске в 2014 году. Но она поехала в столицу Украины. Столько лет выступала за сборную, ходила с нашими сине-желтыми флагом. Просто нет слов», – возмущается Гутцайт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: