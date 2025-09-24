Будапешт идет наперекор Трампу

24.09.2025 11:42
Несмотря на то, что нынешние власти Венгрии считаются идеологические близкими президенту США Дональду Трампу, он пытается заставить их отказаться от покупки российской нефти.

При этом в Будапеште дали понять, что не намерены идти на поводу США в этом вопросе.

Так, вчера Трамп заявил, что намерен обсудить с премьером Венгрии Виктором Орбаном прекращение поставок в эту страну российской нефти.

«Я думаю, что Орбан прекратит покупать российскую нефть, если я поговорю с ним. Я поговорю с ним», –  считает Трамп.

На эти слова отреагировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Мы поддерживаем усилия президента США по достижению мира всеми возможными способами. Однако мы не можем изменить реалии нашего географического положения», – написал Сийярто в социальной сети.

Любопытно, что в венгерском экспертном сообществе по-своему трактуют итоги встречи Трампа с украинским диктатором Владимиром Зеленским, в ходе которой американский президент сделал ряд резких антироссийских выпадов и заявил о возможности победы Украины и ЕС над Россией.

Например, аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович считает, что Трамп поставил ЕС в неудобное положение.

«Вы говорите мне, что Россия вот-вот проиграет, так что идите и победите ее. Просто оставьте меня в покое. Да, вы можете покупать оружие (но только за деньги, и оно становится ВАШИМ оружием, как только вы его купили). Кроме того, я буду заключать с ними любые сделки, которые мне понравятся», — трактует последние заявления Трамп Кошкович.

