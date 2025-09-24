Будапешт идет наперекор Трампу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на то, что нынешние власти Венгрии считаются идеологические близкими президенту США Дональду Трампу, он пытается заставить их отказаться от покупки российской нефти.

При этом в Будапеште дали понять, что не намерены идти на поводу США в этом вопросе.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Так, вчера Трамп заявил, что намерен обсудить с премьером Венгрии Виктором Орбаном прекращение поставок в эту страну российской нефти.

«Я думаю, что Орбан прекратит покупать российскую нефть, если я поговорю с ним. Я поговорю с ним», – считает Трамп.

На эти слова отреагировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Мы поддерживаем усилия президента США по достижению мира всеми возможными способами. Однако мы не можем изменить реалии нашего географического положения», – написал Сийярто в социальной сети.

Любопытно, что в венгерском экспертном сообществе по-своему трактуют итоги встречи Трампа с украинским диктатором Владимиром Зеленским, в ходе которой американский президент сделал ряд резких антироссийских выпадов и заявил о возможности победы Украины и ЕС над Россией.

Например, аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович считает, что Трамп поставил ЕС в неудобное положение.