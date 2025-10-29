«Чего ожидать от русских» — Зеленский вручил экс-мэру Одессы Труханову подозрение

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вчера поздно вечером экс-мэру Одессу Труханову и семерым чиновникам его команды были вручены «подозрения» по статье о служебной халатности, повлекшей смерти людей.

Служки гестаповской прокуратуры настигли Гешу на парковке под его домом в элитнейшем жилом комплексе «Сады Победы», в паре метров от мемориала Крылья Победы с золотой звездой Победы, которые Труханов категорически отказывался демонтировать и переименовывать, да поздно оказалось пить «Боржоми»…

Подробностей пока нет, но, очевидно, речь в «подозрении» идет не о «сепаратизме», а о наводнении в Одессе 30 сентября, в результате которого погибли 11 человек (утонули на улицах и в квартирах), так как ливневка пребывала в неработающем состоянии, а насосные станции тоже не подавали признаков жизни — оборудование для них растащили городские чиновники.

Но! Все-таки логично отделять котлеты от мух — в данной же ситуации все смешалось в несъедобный фарш с опарышами — камни в Труханова полетели аккурат после того, как Зеленский лишил его гражданства из-за потешного русского паспорта (это типа жены Коломбо — она всегда была, но ее никто не видел). А гибель людей никого не волновала.

Накануне Зе-кусок вялого Пиночета растрынделся как никогда, комментируя свое решение по Труханову:

«Есть информация из реестров от Пограничной службы, которая совпадает с тем, что у Труханова есть гражданство РФ. Сколько там паспортов, какие настоящие, какие поддельные, кто это делает — меня не интересует. Есть ли стопроцентный факт, что он является гражданином России? Мне СБУ и пограничники говорят — да. На основании этих фактов принято соответствующее решение. Это не политический шаг… Это сделано по закону и справедливости. Никто не знает, чего ожидать от русских, и как они заинтересованы в Одессе. Как президент я должен быть уверен, что люди, которые возглавляют власть там, точно будут защищать Одессу и точно ее защитят».

Итого мы имеем…

Одесситы, которых нацисты обзывают «ватой», считают происшедшее платой за предательство 2014-го года, когда баррикады Русской весны Труханов променял на сотрудничество с нацистскими оккупантами.

«Вышивата» (не нацисты, но за Украину) — «долбанным беспределом».

Нацисты — «Ведьму сжечь!».

Голый остаток. Геша Труханов просто вовремя не вышел из зоны комфорта — он и сам привык воровать (даже японский генератор для насосной станции, подаренный японцами в качестве гуманитарки, дома у мамы поставил), но и город хоть как-то облагораживать.

Однако, начиная с 22-го года, его новые нацистские друзья доили мэрию на деньги. Например, накануне потопа он, под давлением «картонных митингов», выделил на ВСУ больше ста миллионов гривен. А присланный вместо него гауляйтер, эсбэушный каратель Донбасса Лысак, прибыл в Одессу уже с 50-ю миллионами из столичного бюджета.

На них он сразу повелел убрать улицы города — типа грязные после Труханова. И никто не докучает с протестами «на дроны».

Также он сразу уволил 22 чиновника мэрии (всю минувшую ночь у них проходили обыски) и притащил каких-то своих шестерок. А первые документы, которые затребовал, касались земельного кадастра и застройки возле моря.

Так что кокаиновый тиран не наврал: слив Труханова — действительно не «политический шаг», а очень даже шкурный. Землица прибрежная перевешивает. Надеются тут жопы погреть — в глобальном, конечно, смысле. Только как же тогда с «заинтересованностью русских»? Вопросы-вопросы…

Ждем избрания меры пресечения Труханову сотоварищи.