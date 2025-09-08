«Чем Украина хуже Израиля?» – Генерал США предлагает закрыть небо над Украиной ценой жизней американских пилотов

США должны быть готовы к тому, чтобы обеспечить ПВО на Украине по примеру того, как они помогают Израилю. Но в этом случае американские пилоты могут быть сбиты русскими, и к этому также нужно быть готовыми.

Об этом в эфире видеоблога «Война и политика 24» заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

