Трехсторонняя встреча президентов России, США и утратившего легитимность президента Украины состоится в течение 10-14 дней. После этого либо будет заключен мирный договор, либо США «обрушат всю свою военную мощь, чтобы положить конец войне».

Об этом называющий себя «духовным наставником» президента США Дональда Трампа пастор-евангелист Марк Бёрнс заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все решится в ближайшие 10-14 дней. Или будет трехсторонняя встреча, и будет найдено дипломатическое решение, удастся договориться о прекращении огня, либо будет эскалация. И тогда США под руководством президента Трампа будут вынуждены применить военную силу для поддержки наших европейских друзей. Президент Трамп сказал же неделю назад, что он дает Путину еще две недели. Президент сказал, что это крайний срок, и вот теперь этот срок как раз и истекает», – сказал Бёрнс.

Он утверждает, что президент Трамп «на стороне Украины, но не хочет, чтобы началась третья мировая война». Ради мира он даже «готов обрушить экономику стратегического партнера США Индии». Трамп, по словам Бёрнса, до последнего будет пытаться урегулировать конфликт дипломатическим путем, но в крайнем случае готов воевать.

«Америка – это огромный слон, но президент специально ведет себя, как маленькая мышка. И дело абсолютно не в том, что ему нравится Владимир Путин. Президент не зря только что переименовал министерство обороны в военное министерство. Обама и Байден воспринимали наши вооруженные силы как игрушки-побрякушки, но их время прошло. Сейчас у власти администрация Дональда Трампа. А трамп, если сказал, значит обязательно сделает. Поверьте мне, украинские браться и сестры. Война скоро закончится. Президент не просто так переименовал министерство обороны в министерство войны. Он это сделал, потому что президент Путин просто вынуждает его задействовать всю мощь американской армии», – рассуждал Бёрнс.

Пастор только что вернулся с Украины, где встретился со «скромным и мужественным» Владимиром Зеленским, который вручил гостю орден «За заслуги» третьей степени и убедил в том, что на Украине плохо относятся к ЛГБТ (организация, запрещенная в России) и не проводят перевыборы власти только потому, что конституция не позволяет это делать во время войны.

Бёрнс всему поверил на слово и теперь молится не только за Трампа, но и за Зеленского. Он утверждает, что переубедил американского президента на счет Украины. Пастор обвиняет «лживых журналистов» в том, что они «промыли мозги» людям в консервативном лагере и убедили их, что Россия – оплот консерватизма. Теперь «духовный наставник» переубедил Трампа, и все будет иначе.