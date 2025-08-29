Чубаров в бешенстве: Украинcкие бумажки по Крыму штампуются слишком медленно!

Вадим Москаленко.  
29.08.2025 09:44
  (Мск) , Киев
Просмотров: 4163
 
Д.Б., Дзен, Крым, Политика, Украина


Главарь запрещенного в России экстремистского меджлиса Рефат Чубаров, изображающий в Киеве «представителя воли крымских татар», возмутился слишком медленным переименованием в украинских государственных бумажках топонимов в Крыму.

Украина уже давно запустила процесс виртуальных переименований, обещая воплотить их в жизнь в случае захвата полуострова ВСУ. На всю эту бесполезную кипучую деятельность выделяются бюджетные деньги, причем, немалые – судя по упитанной туше Чубарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главарь запрещенного в России экстремистского меджлиса Рефат Чубаров, изображающий в Киеве «представителя воли крымских...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Представьте себе, закон, который направлен на то, чтобы мы отбросили последствия Российской, а потом Советской империи – он абсолютно не срабатывает относительно Крыма! И люди это видят!», – возмутился Чубаров на форуме «Крымской платформы» в Киеве.

Понятное дело, что переименования в Киеве штампуют без учета мнения жителей Крыма. Но это – обычная практика бандеровцев после переворота 2014 года. Впрочем, в случае с полуостровом процесс буксует.

«Из 1400 переименований, которые произошли после депортации крымско-татарского народа, всего лишь за три года 1944, 1945 и 1948 гг., мы с украинским институтом нацпамяти смогли договориться только по 99 переименованиям. Это «ганьба»!

Я не говорю, что это позор институту, это состояние закона. Законодатель, принимая закон, не смог продумать его реализацию для тех территорий, которые в своей истории имели очень трагические, но специфические процессы», – вещал меджлисовец.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить