Чубаров в бешенстве: Украинcкие бумажки по Крыму штампуются слишком медленно!
Главарь запрещенного в России экстремистского меджлиса Рефат Чубаров, изображающий в Киеве «представителя воли крымских татар», возмутился слишком медленным переименованием в украинских государственных бумажках топонимов в Крыму.
Украина уже давно запустила процесс виртуальных переименований, обещая воплотить их в жизнь в случае захвата полуострова ВСУ. На всю эту бесполезную кипучую деятельность выделяются бюджетные деньги, причем, немалые – судя по упитанной туше Чубарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Представьте себе, закон, который направлен на то, чтобы мы отбросили последствия Российской, а потом Советской империи – он абсолютно не срабатывает относительно Крыма! И люди это видят!», – возмутился Чубаров на форуме «Крымской платформы» в Киеве.
Понятное дело, что переименования в Киеве штампуют без учета мнения жителей Крыма. Но это – обычная практика бандеровцев после переворота 2014 года. Впрочем, в случае с полуостровом процесс буксует.
«Из 1400 переименований, которые произошли после депортации крымско-татарского народа, всего лишь за три года 1944, 1945 и 1948 гг., мы с украинским институтом нацпамяти смогли договориться только по 99 переименованиям. Это «ганьба»!
Я не говорю, что это позор институту, это состояние закона. Законодатель, принимая закон, не смог продумать его реализацию для тех территорий, которые в своей истории имели очень трагические, но специфические процессы», – вещал меджлисовец.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: