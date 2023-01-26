Днепропетровский олигарх обещает Зе-власти народную расправу

Вадим Москаленко.  
26.01.2023 10:14
  (Мск) , Киев
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Дзен, Сюжет дня


Команда президента Украины Владимира Зеленского использует войну для укрепления своей власти и окончательного разграбления страны.

Об этом в эфире телеканала «Днепро» заявил глава терробороны города, рейдер и местный олигарх Геннадий Корбан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Команда президента Украины Владимира Зеленского использует войну для укрепления своей власти и окончательного разграбления...

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«Все эти шулеры, которые проникли в Верховную раду, чиновничьи кабинеты, они очень умело используют войну. Под видом войны принимаются законы, которые разрушают страну изнутри. Под видом войны уничтожается свобода слова в стране. И многие другие плохие вещи делаются под видом войны», – отметил олигарх.

Он уверен, что рано или поздно украинский народ возненавидит и жестоко расправится с нацистским руководством.

«Но люди терпят. Народ воюет, проливает кровь и отдаёт жизни не для того, чтобы получить такое «г» в результате. И люди там, наверху, должны задуматься, что рано или поздно будет спуск. И всех встретят по пути», – резюмировал Корбан.

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