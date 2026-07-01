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ВС РФ стабильно продвигаются на всех участках фронта, поэтому все заявления киевской стороны о срыве российского наступления дроновым террором гражданского населения и логистики рассчитаны больше на западных спонсоров.

Об этом в своём видеоблоге заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская пропаганда утверждает, что за счёт дронового террора сорвано летнее наступление ВС РФ. Это действительно так?», – озвучил эксперт вопрос «ПолитНавигатора».

«Чтобы такое заявлять, нужно подкреплять фактами. Я говорю, что – нет, и подкрепляю фактами, что если мы посмотрим количество освобождённых населённых пунктов в мае – это 20 населённых пунктов, и сейчас – 20 населённых пунктов. Простите, где «мы сорвали наступление», если идёт стабильное продвижение наших войск, причём, абсолютно на всех участках? Есть позитивная динамика в Запорожской области, в Днепропетровской области, очень весомые результаты в ДНР, в Харьковской области есть небольшие подвижки, а также в Сумской. То есть абсолютно на всех участках ЛБС происходит продвижение наших войск», – ответил подполковник.

«Где они за счёт своих дронов остановили наше наступление? Естественно, это всё сделано для того, чтобы спонсоры и дальше поставляли вооружения и военную технику, спонсировали украинских боевиков. Им нужно обоснование целесообразности выделения этих финансовых средств, и такими глупыми заявлениями они и пытаются это сделать», – добавил Марочко.

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