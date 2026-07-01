Офицер ВСУ: Наша цель – террором заставить русских уйти из Крыма, как из Херсона

Террористические дроновые удары по Крыму будут усиливаться.

Об этом в эфире видеоблога «Суперпозиция» заявил экс-командир спецподразделения ударных дронов ВСУ Валерий Боровик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крым будет зачищаться очень сильно. Это я говорю и тем украинцам, которые там, к сожалению, еще находятся, и тем оккупантам, и коллаборантам, которые там сидят. Вторым и третьим – берегитесь. Украинцам-старайтесь эвакуироваться, потому что это украинская земля, которая будет возвращена силой…

Я думаю, что со временем эта артерия будет все больше перерезаться и блокироваться. И это очень трудно – работать без логистики… То есть это проблема, и серьезная проблема, и со временем она может привести к уходу даже – не просто там силой выбивать, а к уходу, как из Херсона был уход…

С другой стороны, я вам скажу, чтобы мы тоже розовые очки не надевали, – они сейчас ищут и находят решение по обезвреживанию наших миддлстрайков. Они тоже не стоят на месте. Поймите, что это большая армия, это не как там рассказывали, там «шмобики, мобики» и так далее. Там их готовят все-таки, они понимают, как обороняться», – заявил Боровик.