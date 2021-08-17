Эксперты считают Туркмению самым «слабым звеном» перед угрозой из Афганистана

17.08.2021, Москва, Олег Кравцов

Если талибы, фактически взявшие власть в Афганистане, пойдут на север, то дела туркмены вряд ли смогут дать серьезный отпор.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Московскому комсомольцу» заявил главный редактор информагентства «Фергана» Даниил Кислов.

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«Граница между Афганистаном и Туркменией – самое слабое звено на всем центральноазиатском направлении с точки зрения террористической угрозы. Но анализ ситуации осложняется тем, что мы практически ничего не знаем ни об армии Туркмении, ни о навыках ее военных, ни об их техническом оснащении. Это абсолютно закрытое государство», – сказал эксперт.

«И на фоне той активности, которую развили Таджикистан и Узбекистан в связи с событиями в Афганистане, Ашхабад выглядит молчаливым белым пятном. Вся его политика «нейтралитета» может ему очень сильно аукнуться, потому что намерения талибов или других террористических групп, которые базируются на афганском севере, никому не известны», – отметил Кислов.

По его словам, можно говорить о том, что у Туркмении самая слабая армия в Центральной Азии. В частности, ничего не известно о систематических закупках нового вооружения, но вместо этого глава государства Гурбангулы Бердымухамедов периодически выпускает ролики, в которых он учит солдат метать ножи, стрелять из автомата и летать на самолете.

Гурбангулы Бердымухаммедов.

Также своим мнением относительно Туркмении поделился старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е.Примакова РАН Станислав Притчин.

«Прежде всего следует учесть, что граница между Туркменией и Афганистаном проходит через пустыню, и ее протяженность превышает 700 километров. Соответственно, этот участок очень тяжело защитить. Например, если бы граница проходила по реке, как в случае с Таджикистаном, это было бы намного проще, пустыня делает задачу полного перекрытия границы практически невозможной», – говорит Притчин.

Он добавляет, что из-за этого Ашхабад пытается минимизировать свои риски.

«Во времена Ниязова Туркмения снабжала талибов ГСМ, чтобы тем самым гарантировать свою безопасность. Насколько это актуально сейчас, сложно сказать из-за закрытости республики, но с тех пор экономическая ситуация изменилась не в пользу Ашхабада», – резюмировал политолог.