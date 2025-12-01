«Это самый разумный вариант» – в России вспомнили чубайсовское выражение «секвестр бюджета»
«Загадкой следующего года» является то – решится ли правительство на секвестр госбюджета, который окажет благоприятное влияние на экономику.
Об этом профессор ВШЭ Олег Вьюгин заявил в интервью Алексею Мамонтову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Экономика точно должна будет пройти через спад. Правда, он будет недолгим в этом случае, потому что очень быстро произойдет дезинфляция. Инфляцию мы уже к марту увидим на минимальном уровне. Трудно себе представить, но она будет 2-3% годовых. И тогда Центральный банк ставку опустит резко вниз – до 7%, о которых мечтает любой бизнес в России.
Тогда через какое-то время начнется экономический рост. Это сценарий шоковой терапии, но не жесткой, на самом деле», – сказал Вьюгин.
Он считает секвестр бюджета единственным вариантом в условиях, когда Фонд национального благосостояния сократился с 13,6 до 4 трлн руб.
«Это самый разумный вариант, потому что бюджет был раздут за предыдущие годы за счет того, что его накачивали средствами из резервов, а теперь этого нет. Ну и как с этим быть?», – заключил Вьюгин.
