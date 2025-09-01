Эвакуация в Днепропетровской области идёт полным ходом, – данные укро-политолога

Вадим Москаленко.  
01.09.2025 11:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 338
 
Днепропетровск, Спецоперация, Украина


Пока в Киеве отрицают занятие российской армией населенных пунктов в Днепропетровской области, в Павлограде уже переполнены центры по работе с переселенцами.

Об этом на канале UkrLife заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Можно сколько угодно опровергать, что враг не захватил сёла, но бои идут на территории Днепропетровской области. Вот это факт. Я не хочу спорить, но мои собеседники, которые знают ситуацию в области, говорят – да, бои идут на территории Днепропетровской области. Увы, и эвакуация, – сейчас в Павлограде центры по работе с переселенцами переполнены, поскольку с целого ряда сёл в Днепропетровской области люди были вынуждены бежать от войны. …

Это реалии. Дальше, Запорожье – уже залетают российские fpv-дроны на территорию города. Возможно, это с этих больших дронов-маток запускается, но это тоже звоночек», – сказал Золотарёв.

Генштаб РФ накануне заявлял о контроле над 7 населенными пунктами в Днепропетровской области.

