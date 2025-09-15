«Ельцин не напал на Украину только из-за кризиса» – подписант акта «незалежности»

Вадим Москаленко.  
15.09.2025 17:44
  (Мск) , Киев
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Если бы в 90-х Россия не была на грани голода, то обязательно бы напала на Украину.

Об этом на канале Guildhall заявил первый украинский посол в РФ (1990-1992 гг.), подписант Акта независимости Украины Владимир Крыжановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если бы в 90-х Россия не была на грани голода, то обязательно бы напала...

Он рассказал, что первый президент Украины Кравчук перед смертью говорил, что Борис Ельцин никогда бы не напал на Украину.

«Я говорил: я вам удивляюсь, Леонид Макарович, вы же их знаете как облупленных! Он напал бы быстрее. Но почему не напал тогда? Баррель нефти стоил 10-12 долл., а себестоимость в районе 6-8 долл., они зарабатывали 3-4 долл. Даже при 500 млн. продажи – это 2,5 млрд., это очень мало.

У них не было денег. Россия была на грани голода. Но простить нам, что мы получили «незалежность», не положив хотя бы миллион человек, русские не могли нам этого простить», – вещал Крыжановский.

В 2014 же году, по его логике, русские не смогли простить майданщикам Януковича.

«В 2014 году Януковича выгнали – как? Нашего ставленника, мы его взлелеяли, мы его вскормили, мы в него вбрасывали деньги – и вдруг… нет, такого простить Украине нельзя. И двинулись.

При этом рассказывали байки, что они защищали русскоязычных. Нет ни одной русской школы в Соединённых Штатах, хотя там более миллиона русских. Почему они не напали на Соединённые Штаты?»,  – валял дурака престарелый самостийник.

Метки: , ,

