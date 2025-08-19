ЕС тайно выделил 0,5 млрд долларов «Газпрому»

ЕБРР выдал Украине кредит на 500 млн долларов на 2 года под гарантии Еврокомиссии на закупку газа. При сохранении нынешних цен этой суммы хватит на закупку от 1 до 1,5 млрд кубометров. Этого недостаточно для заполнения подземных хранилищ до уровня 2024 года до начала сезона (8,5 млрд кубометров). Сейчас в украинских ПХГ 5,9 млрд кубометров.

При этом Киеву придется закупать российский газ. Об этом эксперт по энергетике Александр Фролов заявил в интервью каналу «ГеоэнергетикаИнфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С октября 2015 года Украина больше не получает газ напрямую из России. Она получает газ накривую из России. До 1 января 2025 года это означало, что газ шел транзитом, и из трубы отбирали по официальным договорам с покупателями этого газа. Сейчас транзита нет, и приходится физически реверсом получать газ из-за границы. Основные поставщики газа, ой, Словакия, ой, Венгрия. Ой, что-то из Польши перепадает. Откуда газ в Словакии? Она получает его в России, но чуть больше, чем ей надо. Перепродает это чуть больше всяким разным покупателям», – сказал Фролов.

При этом, подчеркнул он, объем импорта Украине придется увеличить, поскольку в ходе СВО она потеряла несколько собственных газовых месторождений.