Европа пропадёт, если не поменяет лидера – Толстой

Максим Столяров.  
08.10.2025 18:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 278
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Дональд Трамп понял, что не сможет победить Россию, и вывел США из антироссийской коалиции.

Об этом в эфире радио «Bercoff» заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Поддерживая украинский режим, американцы наконец поняли, что в конечном итоге они не выиграют эту войну. Им достаточно Афганистана, они не хотят, чтобы Зеленский бежал за поездом в Польшу.

И Трамп воспользовался ситуацией, потому что будучи частью антироссийской коалиции, фактически её главой, он сделал шаг назад, и сказал, что станет посредником.

Он понял, что не победит. А европейцы этого не поняли. Им нужно показать своё место в мире, которое они потеряли. Это очень плохо для них закончится», – сказал Толстой.

«Но без американцев они не смогут снабжать Украину. Макрон говорит одно, Кая Каллас другое, но за всеми этим хвастовством ничего нет. Все эти встречи, коалиции и заявления – это всё невозможно организовать без американцев.

Поэтому Европе потребуется смена лидера, чтобы изменить дискурс», – подытожил депутат.

Метки: ,

Все новости за сегодня



