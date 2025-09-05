Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Воинственные заявления элит Европы связаны с тем, что они уже запустили свои оборонные заводы и зарабатывают большие деньги на конфликте.

Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявила избранная от партии Зеленского депутат ВР Анна Скороход, позже исключенная из фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вы можете сами открыть, посмотреть, сколько предприятий в Европе заработало и сколько предприятий в Европе, которые производят оружие, загружены, насколько они загружены и до какого года. Это большие деньги», – сказала Скороход.

По ее мнению, элиты Евросоюза специально декларируют поддержку Украины, но «не в плане быстрой остановки военных действий, а в плане получить свои выгоды с этого».

Российский политолог Алексей Чеснаков обращает внимание, что все озвученные накануне после заседания «Коалиции желающих» в Париже требования кардинально противоречат позиции России.